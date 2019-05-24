Помпео: встреча с президентом России в Сочи была конструктивной

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал конструктивной состоявшуюся в Сочи встречу с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что цель встречи состояла в том, чтобы попытаться найти вопросы, по которым возможно сближение позиций. Об этом он заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News.



"Считаю, что встреча была конструктивной, - отметил он. - Да, есть проблемы, к которым мы никогда не будем подходить одинаково, поскольку у нас слишком разные взгляды".



"По поручению президента [Дональда] Трампа, моя задача состояла в том, чтобы найти вопросы, по которым мы сможем выработать общее понимание, и этих вопросов немного, - продолжал он. - Мы взаимодействовали по проблемам борьбы с терроризмом и, как я считаю, мы спасали как жизни американцев, так и россиян. В Сирии и Афганистане у нас общие интересы в том, чтобы бороться с террористическими угрозами. В то же время я четко заявил об американских интересах, и президент Трамп, как никто другой, настроен на то, чтобы обеспечивать защиту этих американских интересов от русских".



На вопрос о том, изменит ли Россия свою политику в отношении Венесуэлы, госсекретарь США ответил: "Посмотрим. Время покажет".

