Стало известно кто поведет "Слугу народа" в Верховную Раду

Партию "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавит советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "Украинская правда".



Отвечая на вопрос, кто поведет партию в парламент, он заявил: "Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков".



По словам Рябошапки, среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, значится ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитета с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

