Дональд Трамп назвал экс-главу Госдепа "тупым как камень"

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал экс-госсекретаря США (2017-18 гг) Рекса Тиллерсона. На твиттер-странице говорится, что он "тупой, как камень".



Трамп заявил, что Тиллерсон был плохо подготовлен для должности госсекретаря. Так он написал в ответ на заявление Тиллерсона о том, что президент России Владимир Путин был лучше подготовлен к встрече с президентом США в Гамбурге.



"Рекс Тиллерсон "тупой, как камень", а также совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, придумал историю (кстати, его уволили), что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится", - говорится в опубликованном сообщении в твиттер-микроблоге Дональда Трампа.



В марте 2018 года Дональд Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Одной из причин этого Дональд Трамп назвал разногласия с Тиллерсоном по Ирану.



Отметим, что незадолго до решения Дональда Трампа об отставке "тупого как камень" Тиллерсона, тот заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании явно исходит из России.

