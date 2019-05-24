Актер Рами Малек женится

Актер Рами Малек, известный по роли в "Богемской рапсодии" и сериале "Мистер Робот", сделал предложение своей девушке Люси Бойнтон. Избранницей знаменитости является его партнерша по съемочной площадке. Об этом пишет Radaronline.



В "Богемской рапсодии" пара сыграла певца и фронтмена Queen Фредди Меркьюри и его возлюбленную Мэри Остин.



"Они обсуждали женитьбу целую вечность, а теперь официально помолвлены! Скорее всего, поженятся уже в этом году", - отметил инсайдер.





