Диеты, веганство и алкоголь разрушают зубы

По словам экспертов, диеты, предполагающие исключение целых групп продуктов, могут нанести сильный удар по организму. К примеру, кальций, необходимый для формирования зубной эмали, содержится в сырах, твороге, молоке, рыбе, капусте, зелени и финиках. Также необходимы фтор (есть в моркови, капусте, чесноке, помидорах, чае, субпродуктах или орехах) и фосфор (предотвращает хрупкость эмали и необходим для усвоения кальция), содержащийся в яичных желтках, бобовых, семечках и орехах.



Комментирует Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач Beauty Line: "Железо из печени, яблок, гречки, лимонов тоже нам необходимо - без него начинают кровоточить десны, и растет риск пародонтоза. Витамин D из жирной рыбы, сметаны, печени и яиц препятствует образованию зубного камня, а витамин C улучшает процессы обмена в костной ткани. Он, правда, реже подпадает под списки запрещенных фитнес-гуру продуктов, так как содержится в кислых фруктах и ягодах, цитрусовых и квашеной капусте".



Что касается веганства, то это один из самых опасных режимов питания. Из богатых углеводами продуктов в рационе остается, по сути, только картофель и бобовые, а жир в организм поступает только из оливкового и прочих растительных масел. Отсутствие молочных продуктов с кальцием, рыбы, говядины, печени и яиц приводит к неизбежным проблемам с зубами.



"Но настоящим убийцей зубов является сахар. Это кормовая база для болезнетворных бактерий в полости рта. Streptococcusmutans и Streptococcus sorbrinus пожирают сахар, попадающий в полость рта. Переваривая его, бактерии выделяют кислоты, которые разрушают эмаль и приводят к появлению кариеса. Потом, для усвоения сахара организму необходим кальций и витамины группы B. Откуда же взять кальций? Проще всего - из зубов.



Помните: алкоголь производится при участии сахара, патоки, зерновых культур. И этим он опасен. Потом, спирт вымывает из зубов кальций, а в массе вин, портвейнов, бренди и прочих напитков содержатся кислоты, разрушающие эмаль и оставляющие на ней цветные пятна. Также алкогольное опьянение вызывает обезвоживание, что приводит к уменьшению количества слюны, которая смывает с зубов налет", - рассказывает Колесниченко.

