Задержанных в ДНР украинских силовиков заподозрили в подготовке терактов

Группа украинских диверсантов, задержанных ополченцами, готовила теракты на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в четверг в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.



Ранее в ДНР заявили, что задержали группу украинских диверсантов. При них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР. По информации народной милиции, украинские силовики готовили на территории республики ряд диверсий.



"В ходе проверки подтверждена информация о том, что основной задачей задержанных военнослужащих ВСУ являлась организация и проведение террористических актов на территории республики. Также установлено, что задание и цели указанной диверсионной группе отработаны совместно ГУР МО Украины и СБ Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.



В ведомстве отметили, что группа была задержана "при попытке пересечения государственной границы ДНР в районе поселка Еленовка".

