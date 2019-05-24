Чернобыль превращается в туристический аттракцион для иностранцев

Лоукостеры и фильмы об аварии на ЧАЭС сделали свое дело: в Киеве появились иностранные туристы. На беглый осмотр достопримечательностей, вместе с пещерами Киево-Печерской Лавры, им хватает полдня. Что делать еще? Конечно, ехать в Чернобыль! На однодневный, максимум двухдневный тур. Весной туристический конвейер работает на полную мощность. Атомная станция тем временем окончательно ушла под оперативное управление наших западных партнеров.



Не знаю, что говорит статистика, но на глаз больше всего туристов – это турки, поляки и немцы (австрийцы). Встречаются испанцы с итальянцами. И даже англичане. Спасибо Ryanair и другим бюджетным авиаперевозчикам за билеты по 10-30 евро. С такими ценами Киев автоматически становится привлекательным для путешествий выходного дня.



С поляками и того проще. В последние (постмайданные) годы Польша заменила для определенной части населения страны Россию в “материнском статусе”. Если раньше все дороги вели в Москву – туда чаще всего летали самолеты и ходили поезда, то нынче авиабилет из Люблина в Киев можно купить за 500 грн., в Варшаву – за 800 грн. Ну и безвиз к тому же.



Поэтому мы ездим в Польшу работать и учиться, а поляки едут к нам отдыхать. Молодежь равнодушна к нашим историческим артефактам – у них самих такого добра полно. Один день они проводят в клубах, второй – невыспавшиеся и слегка помятые – в Чернобыле. Специально для поляков уже делают польские группы, а не только стандартные англоязычные.



А вот турков я на экскурсиях не видела. Их интерес к Киеву, как правило, ограничен Крещатиком, который не случайно усеян “turkish грилями”. Тут они встречаются с “инстаграмными девочками”, покупают презервативы в Аптеке матери и ребенка в Пассаже и разбредаются по съемным квартирам. Говорят, сдается почти все. И во многих ванных комнатах уже появились кувшины. По восточной традиции.



Но вернемся к Чернобылю экскурсионному. За последние пару лет он резко изменился. Теперь это полноценный туристический аттракцион с неплохой инфраструктурой. Те, кто ездили раньше – до 2015 года, жаловались на туалетную проблему. Мол, последний вменяемый “клозет” расположен на КПП “Дитятки”. Да и то это деревянная будка без особых изысков.



Будка до сих пор стоит как памятник первым чернобыльским туристам, но уже не используется. Рядом выстроили вполне цивилизованный WC с хорошей сантехникой. Такой же поставили на въезде в город-джунгли Припять. И даже на территории самого фантасмагорического объекта – радиолокационной станции раннего обнаружения американских межконтинентальных баллистических ракет «Дуга» 5Н32 (которая так никогда не заработала) – появились санитарные объекты.







Все для человека, все для блага человека. Не может же иностранный турист оправляться в кустах зоны отчуждения, да еще и в условиях перманентной атаки злобных комаров. Кстати, комары тут действительно ужасные. Даже лисы и рыси от них страдают.



Неплохо развился и сектор сувенирной продукции. Футболки по 800 грн., белые комбинезоны по 2 тыс. грн. и дозиметры по 240 грн. (чтобы попищало в отдельных местах, на которые укажет гид) – все это явно не рассчитано на украинского бюджетного туриста. Но и для него есть “игрушка” – все без исключения посетители зоны получают персональные дозиметры на зеленой ленточке.







В зависимости от стоимости тура и обслуживающей компании они бывают либо примитивные (кусочек железа в целлофане), либо крутые – с микро-экраном и бегущей строкой. Отличная вещь для демонстрации в соцсетях. Но... с этим тут проблемы. Интернет фактически отсутствует. Только в гостиницах Чернобыля (тут их две или три, в стиле жесткого провинциального аскетизма) есть слабый WI-FI.



Зачем иностранцы толпами валят в Чернобыль? Во-первых, чтобы посмотреть на легендарный саркофаг. Для этого специально устроили смотровую площадку возле памятника ликвидаторам. Удобно рассматривать конструкцию во всех деталях и фотографироваться.







Во-вторых, советские артефакты. Все эти плакаты “Слава КПСС!”, гербы на заброшенных домах, наглядная агитация в военной части (мне особенно понравился стенд о том, что часовому запрещается читать, писать и петь песни, – автор) идут на ура!



Специально для посетителей в заброшенном детсаду заботливо раскладывают поломанных кукол (это так трогательно), а в военной части аккуратно рядочком выкладывают допотопные противогазы.



Проверка радиации в специальной дозиметрической рамке – тоже элемент шоу. Как и комплексный обед в столовой ЧАЭС, где время будто остановилось в 1986-м. Чего стоят одни лишь хрестоматийные столовские солонки. Сразу вспоминается: “Пальцами и яйцами в соль не лазить!”.







Но за открыточными видами на фасад ЧАЭС скрывается груда нерешенных проблем. Туристам не рассказывают, что новый саркофаг над разрушенным энергоблоком, который начали проектировать еще в сентябре 2007 года, а строили с 2010 по 2015 год (сначала шла сборка арок, потом их соединяли в единую конструкцию и надвигали на старое укрытие), все еще не закончен. Объект планировалось сдать в эксплуатацию к ноябрю 2017-го, потом дату сдвинули на 2018-й.



Не знаю, что там говорят официально, но в реальности работы еще ведутся. А самой большой проблемой оказалось содержание конфайнмента. Иностранные подрядчики не сильно задумывались над тем, в какие суммы это обойдется для украинского бюджета. По слухам, речь идет о миллиардах гривен. Но мысль о том, чтобы перечить западным компаниям, даже не приходит в голову нашей власти.



Более того, в марте этого года на Чернобыльской АЭС сменился исполняющий обязанности генерального директора. Им стал Сергей Калашник, который ранее работал в СП «НОВАРКА» (дочерней компании подрядчиков строительства нового саркофага – концерна VINCI CGP/ BOUYGUES). Можно сказать, что ЧАЭС окончательно ушла под оперативное управление наших западных партнеров.



Интерес Запада к станции не ограничивается только научными исследованиями и заботой о безопасности. Прямо напротив разрушенного реактора с середины 2000-х французской компанией Framatomе возводилось хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Но Framatomе что-то напутала с размерами. Свои ошибки она признала, но сроки открытия ХОЯТ-2 были перенесены с декабря 2003-го на конец 2008 года.



Потом французов сменили американцы: ныне могильник возводит их компания Holteс International, которая ранее никогда не строила хранилища ядерных отходов. Пишут, что ее специализация – производство контейнеров для отработанного ядерного топлива.



Главная пикантность проекта в том, что хранилище будет наземным, а не подземным. И там собираются складывать не только отработанные ядерные кассеты с выведенной из эксплуатации ЧАЭС, но и ядерное топливо из других АЭС, которое раньше мы вывозили в Россию.



Штука в том, что российское топливо постепенно заменяется американским – от Westinghouse. Понятно, что русские хранить его к себе не возьмут. Американцы также не собираются забирать отработанный материал обратно. Поэтому все будет укладываться в ядерный могильник в непосредственной близости от Киева. Но грузить иностранцев такими деталями никто не пытается. Они не за информацией сюда приехали, а за впечатлениями.







А впечатление, причем особенно сильное, производит, конечно, заброшенный город Припять. Выбитые окна квартир, за которыми видны советские мебельные “стенки”. Распахнутые двери подъездов. Деревья, проросшие через асфальт. Парк аттракционов с колесом обозрения, которое должны были открыть 1 мая 1986-го.



Природа за 33 года невмешательства человека в ее процессы полностью восстановила первоначальный формат. Там, где был центральный проспект и стоял светофор, теперь густой лес. Светофор остался на месте. Но его почти не заметно среди деревьев.



Для посещения туристическими группами специально создали несколько локаций. Это школа, детский сад, бассейн в поликлинике, бывший винно-водочный магазин, куда стащили больше десятка пианино из квартир. И магазин бытовой техники, заполненный полусгнившими телевизорами “Электрон” – мечтой каждой советской семьи. Телевизоры также снесли сюда из квартир для туристов.



Вас удивляет, что люди не попытались забрать свои вещи, пусть даже радиоактивные (в этом тогда мало кто разбирался)? Ничего странного тут нет. Припять отселили молниеносно. Жителям сказали, что выезжают на три дня. Многие оставили даже документы и деньги.



Когда стало ясно, что возвращения не будет, начался процесс собственно переселения. По справкам из исполкома выдавали денежные компенсации. Суммы до сих пор держатся в секрете. Говорят, что приблизительно по 4-5 тыс. советских рублей. Тем, у кого была машина, по справке государство выдавало новую взамен утраченной. Поэтому особого смысла пробираться в зону за телевизорами и пианино, которые еще надо как-то погрузить и вывезти (а грузовики не пускали) ,у переселенцев не было.



Существует легенда, что жители Иванковского района, услышав, что для отселенцев подогнали новенькие “шестерки”, загоняли свои “копейки” и “запорожцы” в пресловутый “рыжий лес” – чтобы напитывались радиации. Потом шли на дозиметрический замер, брали справку, что машина ”грязная”, отдавали ее на конфискацию и становились на очередь за новой. Но хитрость быстро раскусили и лавочку прикрыли. Многие остались без машины вовсе.







Помимо компенсаций за утраченное имущество и машин, государство давало отселенцам квартиры. Семьи с детьми и начальство получили в хороших местах. Самыми престижными считались Киев и Крым. Но многие не подсуетились и остались “на бобах”: их либо отправили в села и глухую провинцию, либо поселили в общежития – ждать нового жилья. Кое-кто ждет до сих пор.



Аукцион невиданной щедрости накрылся с развалом Советского Союза. Украина была финансово слабее и к тому же считала себя в этой ситуации жертвой. Чернобыльские льготы стали политическим вопросом в парламенте. Довольно долго мы успешно “выдаивали” западных доноров. Но в последнее время финансовая помощь “схлопнулась”. Хочешь получать деньги – храни западное отработанное топливо. Пока нам так прямо не говорят, но уже подразумевают.



Чернобыльский туризм стал одной из главных фишек Украины, привлекательной для иностранных гостей. В прошлом году зону отчуждения, которая очень точно называется заповедником (биосферным), посетили 70 тыс. человек. По сравнению с прежними годами поток увеличился в десять раз. Но с точки зрения туриндустрии это все равно мизер. Для сравнения, концлагерь Освенцим в Польше в 2018 году посетили 2,15 млн. человек. Нам есть куда расти. И над чем размышлять.







Например, над компенсациями, которые Советский Союз выплачивал переселенцам. Могучее государство “нашкодило”, но вину свою кое-как заглаживало. А много ли заплатила Украина беженцам с Донбасса, которые потеряли все свое имущество, жилье, сбережения, здоровье и работу? Не говоря уже о тех семья, которые потеряли близких и друзей. Я ведь не ошибусь, если скажу, что в лучшем случае “полкопейки”? Или вообще ничего. Война в Украине – личные проблемы пострадавших. Чернобыль в СССР – проблема государства. Почувствуйте разницу...



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