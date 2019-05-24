Возможен ли фашистский Евросоюз?

Нет, это противоречие понятий. Открытую повестку Европейского союза не может заменить замкнутость, проповедуемая суверенистами. Однако новый европарламент должен будет разобраться с кризисом гиперлиберализма, исключившим и вытеснившим на обочину тех, кто проиграл в процессе глобализации.

«Возможен ли фашистский Европейский союз?» Такой вопрос несколько дней назад задал молодой человек в Сорбонне. Нет, невозможен. Ренационализированная Европа с фашистскими коннотациями возможна. Но на сегодняшний день, к счастью, вероятности ее возникновения нет. Фашистский ЕС — это противоречие понятий. Однако это говорит нам о том, что сторонники Европы ведут жизненно важную борьбу.



Европейская интеграция рождается из пепла нацизма и фашизма как глубоко «либеральный» проект. Это моральный, социальный и политический — но не партийный — либерализм, противопоставлявший открытую повестку Европы замкнутой повестке национализма. Эта открытость способствовала 70 годам мира и процветания, невиданного прежде в Старом Свете. Это также проект, который, как и весь Запад, стал жертвой собственного успеха: после окончания холодной войны, когда считалось, что мы достигли «конца истории», либеральная повестка вылилась в исказивший ее гиперлиберализм. История не завершилась, и гиперлиберализм, игнорируя всех «проигравших в глобализации», постепенно повлек за собой спад одобрения открытой повестки, воплощением которой является европейский проект.



Начиная с глобального финансового кризиса, вылившегося в кризис Еврозоны, разразился также кризис гиперлиберализма. Главным образом, правые, но и отчасти радикальные левые роются в прошлом, апеллируя к закрытой повестке. От радикальных сторонников Брексита до трампизма и невероятной коалиции европейских суверенистов общим знаменателем является неприятие любой открытости — от миграции (и ислама) до международной торговли, многостороннего рынка и европейской интеграции.



Если эти тенденции будут преобладать, европейскому проекту грозит гибель. «Европейский союз народов и наций» — это тоже противоречие понятий. В самом деле, несмотря на то, что суверенистов объединяет одна идеология, именно она делает невозможным политическое взаимодействие. Конец проекта единой Европы привел бы к необратимому закату европейцев. В мире, где дела ведутся с Китаем, Соединенными Штатами, Россией, компаниями «Гугл» (Google) и «Хуавей» (Huawei), где требуется направлять миграцию и бороться с климатическими изменениями, европейские страны по отдельности, к сожалению, слишком малы. Лишь вместе мы сможем продвигать свои интересы.



К счастью, повестка закрытости не получит большинства в будущем европейском парламенте. Демократы, социал-демократы, либералы и зеленые — четыре семьи, привыкшие за долгие годы к совместной работе в Европе — сформируют более или менее подавляющее большинство. При создании нового политического и институционального порядка главная проблема состоит в том, чтобы исправить раскол, появившийся в результате гиперлиберализма, что приведет к возвращению «либерального» ЕС, близкого гражданам и способного решать масштабные глобальные проблемы. Эта задача сложна, но реализуема.



По-настоящему запутана ситуация с Италией, уже оказавшейся на обочине в результате действий правительства, которому не доверяют в Европе, и из-за экономики, развивающейся не только в противоположном направлении от столь поносимых стран Северной Европы, но и от наших предполагаемых друзей на юге. На эту национальную маргинализацию накладывается политическая, так как обе правительственные партии окажутся в меньшинстве в будущем составе Европарламента.



Фашистская Европа возможна, но не неизбежна. В политическом цикле, который начнется 27 мая, Евросоюзу предстоит избежать такого развития событий. Остается нерешенным вопрос, какую роль будет играть Италия в этой экзистенциальной партии.

