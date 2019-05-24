Uber запускает подводное такси

Международный сервис по заказу такси Uber совместно с австралийской туристической компанией Tourism Queensland анонсировали подводное такси. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Uber.



Новая услуга называется ScUber, с ее помощью пользователи Uber смогут бронировать путешествие по Большому барьерному рифу. Услуга будет доступна в Австралии.



Отмечается, что сервисом смогут воспользоваться лишь ограниченное количество пользователей в период с 27 мая по 18 июня.



За подводный круиз придется заплатить $3000. Если ScUber будет пользоваться популярностью, в компании рассмотрят возможность постоянных перевозок под водой.

