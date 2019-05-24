Facebook планирует запустить собственную криптовалюту

Планы социальной сети Facebook о запуске собственной криптовалюты GlobalCoin в 2020 году находятся на завершающей стадии.



Об этом сообщает BBC.



"Планы Facebook по запуску собственной криптовалюты в следующем году находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении.



Как сообщает BBC, в компании хотят уже до конца этого года начать тестирование, а запуск самой криптовалюты GlobalCoin запланирован в первом квартале 2020 приблизительно в десяти странах.



Ожидается, что уже летом Facebook предоставит больше деталей о собственной криптовалюте.



Отмечается, что сотрудники соцсети уже провели встречи и обсудили риски собственной криптовалюты с чиновниками Минфина США, а ее основатель Марк Цукерберг уже пообщался с главой Банка Англии Марком Карни.

