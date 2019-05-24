В мессенджере WhatsApp появится реклама

Соцсеть Facebook добавит в мессенджер WhatsApp рекламу. Она будет внедрена в WhatsApp Stories в 2020 году. Об этом сообщил экс-директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра на своей странице в Twitter.



Известно, что подобное решение уже было внедрено в соцсети Instagram - также собственности Facebook.



Ожидается, что в мессенджере также появится больше форматов сообщений для бизнеса. В том числе, с возможностью прикрепления PDF-файлов или изображений.

