С сегодняшнего дня можно сменить место голосования

Граждане Украины имеют возможность с сегодняшнего дня изменить место голосования.



Об этом написала в Facebook председатель ЦИК Татьяна Слипачук.



"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же стартует и процесс временного изменения места голосования", - написала глава ЦИК



В ЦИК напомнили, что каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно сменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.



Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".

