«Правила выживания»: как выбрать сало?

В воскресенье, 26 мая, в 20:30 на «Интере» – новый спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный салу. В этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе любимого продукта украинцев.

Свиное сало давно стало визитной карточкой Украины, без него невозможно представить нашу национальную кухню. Его запекают, солят, коптят, жарят и добавляют в различные блюда. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Современная официальная медицина рекомендует понемногу употреблять свиное сало людям любого возраста. Более того, диетологи утверждают, что от сала больше пользы, чем от мяса, да и усваивается организмом оно легче. Но как правильно выбирать настоящее и вкусное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Какие существуют показатели качества этого продукта? И сколько сала рекомендуют врачи вводить в свой рацион питания?

«При выборе сала в первую очередь нужно обращать внимание на его цвет, – объясняет эксперт программы «Правила выживания», гастрогид Елена Павлова. – Оно должно быть белым с нежно-розовым оттенком. А вот желтизна и серость говорят о том, что продукт уже старый. Качественное сало легко прокалывается и имеет упругую, чисто выскобленную шкурку. Помните: сало с прослойками мяса хорошо покупать для запекания или жарки, но в сыром или подсоленном виде лучше не употреблять, так как именно в мясной прослойке могут быть бактерии и паразиты. Просто в сальном жире они не выживают».

В каких случаях сало становится источником опасных болезней, а когда превращается в лекарство от них? Можно ли есть сало и худеть? И что входит в состав сала, которое могут употреблять вегетарианцы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; пищевой технолог Андрей Бабаев; профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Галина Анохина; исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Виталий Павливский; арт-директор Музея сала Ольга Бабан; гастрогид Елена Павлова; адвокат Сергей Бевз. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – украинский атлет и телеведущий, президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

«Я люблю сало, але дотримуюся принципів спортивного раціонального харчування, тому їм його не щодня, – говорит Сергей Конюшок. – Вважаю, що більше інформації про якість життя отримує наш споживач, то краще. Сьогодні в студії ток-шоу «Правила виживання» почув багато корисних порад від експертів про те, як правильно вибирати сало. Виявляється, вже навчилися готувати штучне сало! Тепер буду звертати увагу на штучність і природність сала у ковбасі. Але я впевнений, що тренд майбутнього – натуральні органічні продукти. Тому мрію коли-небудь організувати свою ферму».

Смотрите спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный салу, в воскресенье, 26 мая, в 20:30 на телеканале «Интер».

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