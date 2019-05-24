Вооруженные иностранцы ограбили киевлянина на 600 тыс. грн

В Оболонском районе столицы вооруженные мужчины ограбили киевлянина. Двое злоумышленников напали на него в его машине. Разбив стекло передней двери и угрожая ножом, отобрали у потерпевшего сумку, в которой было более 600 000 гривен. После совершенного фигуранты скрылись, однако полицейские нашли и задержали нападавших. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.



Киевлянин вышел из пункта обмена валют, сел в собственный автомобиль и поехал домой. С собой он имел сумку, в которой было больше 600 000 гривен. Когда же пострадавший припарковался во дворе, внезапно подъехала иномарка, из которой выбежали неизвестные, набросились на авто пострадавшего и разбили окна передних дверей с обеих сторон. Один из злоумышленников угрожал киевлянину ножом, а второй достал из салона сумку с деньгами. Далее фигуранты спешно сели в свой автомобиль и скрылись с места преступления.



Через несколько кварталов от места нападения правоохранители обнаружили злоумышленников и задержали их.



Установлено, что нападающим - 28 и 34 года, они являются гражданами другого государства. Ранее задержанные уже были судимы за аналогичные преступления. Известно, что за потерпевшим они следили и планировали свое преступление заранее. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у них вещественные доказательства: средства, которыми те разбили стекло, ножи, поддельные номерные знаки и присвоенную сумку с деньгами и документами пострадавшего.



Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч.2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Также полицейские проверяют их причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

