В Раде получили заявление Гройсмана об отставке

В парламенте зарегистрировали заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, пишет УНН.



"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - отметила Кармелюк.



Она напомнила, что дальше должно быть представление президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.

