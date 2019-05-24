Соглашение между ЕС и Британией по Brexit остается актуальным - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу заявил, что договоренность по Brexit, достигнутая ранее между Евросоюзом и Великобританией, не претерпела изменений.



"Я выражаю благодарность и уважение (премьеру Британии - ИФ) Терезе Мэй. Великобритания и Нидерланды тесно связаны. Соглашение, достигнутое между ЕС и Великобританией об упорядоченном Brexit, остается актуальным", - сказал Рютте журналистам.



Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

