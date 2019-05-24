Зеленский проведет переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила Администрация главы государства.



В АП сообщили, что Зеленский уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсуждали ситуацию на Донбассе.



"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

