Филарет: Я выступаю против вещей, которые написаны в томосе

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что часть положений томоса не подходит украинской церкви. Об этом он заявил в пятницу после синода ПЦУ. По его словам, с частью положений томоса нельзя согласиться.



"Мы принимаем томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет.



По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после собора, мы не знали, что там написано".



Ранее Филарет уже заявлял, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.

