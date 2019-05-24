На заметку: как заказать доставку iPhone из США

По версии компании Counterpoint, самым продаваемым в 2018 году смартфоном в мире был признан iPhone 8, доля рынка которого составила 2,4%. Более новая версия «яблочного» девайса, iPhone Х, взяла бронзу (доля продажей на рынке — 2,3%).

Если вы также готовы вступить в ряды владельцев iPhone или решили обзавестись новой моделью, рациональное решение — заказать айфон из Америки. В этом случае экономия может достигнуть 20% даже с учетом трансатлантической перевозки. Согласитесь, хороший вариант из категории «сэкономить, не теряя в качестве».

Более низкая стоимость — не исключительное преимущество техники из Америки. Во-первых, в США продажи новинок «яблочного» бренда стартуют раньше, чем в Украине, поэтому у вас есть возможность получить смартфон быстрее, чем он официально появится на прилавках украинских магазинов. Во-вторых, вы получаете гарантию качества от производителя техники или его официального дистрибьютора. Учитывая тот факт, что компания Apple дорожит своей репутацией и особенно требовательна к качеству товаров, риски приобрести дефектную технику сведены к минимуму. Все, что выпускается на официальных производствах бренда, соответствует заявленным требованиям.

Если вы уже сформировали основные требования к смартфону, выбор модели не обременит. Сложности могут подстерегать на этапе оплаты и доставки. Чтобы оплатить заказ, достаточно иметь на руках банковскую карту Visa или MasterCard (о курсах конвертации денег при взаиморасчетах в иностранной валюте лучше узнать заранее у менеджера своего банка). Если вы нацелены приобрести новинку на официальном сайте Apple, будьте готовы к высокой цене. Если же вы хотите сэкономить и купить смартфон со скидкой, то можно поискать модель на других площадках. Обратите внимание, что не во всех американских интернет-магазинах предусмотрена доставка в Украину. В таком случае лучше зарегистрироваться на официальном сайте форвардинговой компании Ukraine Express.

Заказывая айфон на одной из многочисленных интернет-площадок США, в строку доставки впишите адрес американского представительства форвардинговой компании. Офис Ukraine Express расположен безналоговом штате Делавэр, а это хорошая возможность дополнительно сэкономить. Менеджеры компании занимаются оформлением таможенной документации и доставкой посылки. В личном кабинете есть функция трекинга. На все вопросы клиенты получают оперативные ответы.