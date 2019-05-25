Синод ПЦУ запретил своим священникам баллотироваться в Верховную Раду

Представители духовенства ПЦУ не смогут баллотироваться на выборах в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Соответствующее решение принял Синод Православно церкви Украины, пишет "Укринформ".



"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. В то же время им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления с соблюдением соответственно определенных условий", - говорится в решении Синода ПЦУ.



Кроме того, решением Синода в течение ближайшего месяца будет завершена регистрация Уставов управлений епархий УПЦ (ПЦУ). Начат процесс регистрации уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ.



Кроме того, Синод ПЦУ совершил ряд назначений. Архиепископа Полтавский и Кременчугский Федор стал председателем Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор - председателем Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий - председателем Института церковной истории.

