- Главная
- Звездная пыль
- Джордж Мартин назвал сроки выхода его новой книги
Джордж Мартин назвал сроки выхода его новой книги
Американский писатель Джордж Мартин назвал сроки выхода своей предпоследней книги по "Игре престолов". Презентация состоится во время церемонии литературной премии Хьюго в Новой Зеландии летом 2020 года. Об этом автор написал в собственном блоге.
Книга будет называться "Ветра зимы". Она станет предпоследней частью саги "Песни льда и пламени".
"Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать", - отметил автор.
Источник: Корреспондент
14:07