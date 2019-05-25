Джордж Мартин назвал сроки выхода его новой книги

Американский писатель Джордж Мартин назвал сроки выхода своей предпоследней книги по "Игре престолов". Презентация состоится во время церемонии литературной премии Хьюго в Новой Зеландии летом 2020 года. Об этом автор написал в собственном блоге.



Книга будет называться "Ветра зимы". Она станет предпоследней частью саги "Песни льда и пламени".



"Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать", - отметил автор.

