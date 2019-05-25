УПЦ КП и УАПЦ до сих пор зафиксированы в государственном реестре – Макарий

Митрополит Львовский ПЦУ Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы из государственного реестра. Об этом Макарий заявил в интервью изданию "Апостроф".



"Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до того времени, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", – сказал митрополит.



Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета о намерении внести изменения в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя. По его мнению, это грозит отзывом Томоса.



"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении, и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, не действуя, будет молчать", – отметил Макарий.



