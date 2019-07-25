Малярия становится по-настоящему смертоносной

Как отмечает BBC, лекарственная устойчивость может распространиться на малярийных паразитов в Африке, как это уже происходит в Азии. То есть существует высокий риск развития эпидемии неизлечимого заболевания. Обычно малярию лечат комбинацией артемизинина и пиперахина.



Данное сочетание начали использовать в Камбодже в 2008 году. А в 2013 году в западных частях страны были зафиксированы случаи заболевания, устойчивого к терапии обоими средствами. Недавно ученые проверили образцы крови пациентов из разных уголков Юго-Восточной Азии. ДНК устойчивых паразитов из Камбоджи нашли в Лаосе, Таиланде и Вьетнаме.



По мере распространения паразит приобрел и ряд новых мутаций, что делает его лечение еще более проблематичным. В некоторых регионах 80% малярийных паразитов не поддавались лечению. Медики призывают использовать альтернативную терапию, принимая во внимание, что паразит может распространиться по миру. Например, в Африке, где фиксируется большая часть случаев заражения малярией, уже сейчас встречаются случаи устойчивости.

