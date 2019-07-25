Гройсман назвал базовую стоимость газа на зиму

Гройсман назвал базовую стоимость газа на зиму

Во время будущего отопительного сезона цена на газ для населения не должна превышать стоимость, установленную на август. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 24 июля, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что с мая стоимость газа уменьшилась на 25%.

"Относительно цены на газ. С 3 мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал премьер.

Он пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает газ в Европе, который будет использоваться зимой.

Гройсман уточнил, что речь идет о цене в 4640 гривен без НДС за 1 тыс. куб. м.