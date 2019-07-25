Рябошапка оценил свои шансы стать генпрокурором

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка оценивает свои шансы возглавить Генеральную прокуратуру Украины в 50% и заявляет, что о других кандидатурах на эту должность ему ничего не известно.



Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, какова вероятность того, что он будет назначен генпрокурором, Рябошапка сказал: "Не знаю, 50% наверное - или да, или нет". "Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", - добавил он.



По словам Рябошапки, президент предлагал ему лично стать генпрокурором, "и не раз".



Отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе президента, он сказал: "Как я отношусь к инициативе президента? Конечно, поддерживаю. Я поддерживают все инициативы президента".



При этом замглавы Офиса президента сказал, что о других кандидатурах на пост генпрокурора ему не известно.



Говоря о своих первых действиях на должности генпрокурора, Рябошапка отметил, что пока преждевременно предметно это обсуждать, но признал, что в Генпрокуратуре ожидаются кадровые перестановки. "Если это произойдет (он займет пост генпрокурора - ИФ), то, очевидно, это (кадровые перестановки - ИФ) будет первоочередными действиями, с которых буду начинать", - сказал он.



"У нас много идей, как можно изменить систему прокуратуры", - подчеркнул замглавы Офиса президента.



При этом Рябошапка не стал конкретизировать, о чем идет речь, отшутившись: "Возможно, будет какой-то другой кандидат на должность генпрокурора, парламент выберет его, и он воспользуется моими идеями".



Как сообщалось, Зеленский заявил ранее, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины. "С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал он, отметив, что Украине нужен новый генпрокурор.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в настоящее время находится в официальном отпуске.

