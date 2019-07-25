Кабмин установил цены на индивидуальные автономера

Кабинет министров определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 24 июля, сообщает РБК-Украина.



В частности, Кабмин одобрил проект постановления О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 p. №795 и от 30 августа 2007 №1076.



Данным документом предусматривается расширить перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и закрепить нормативно их рыночные цены, а также увеличить стоимость 18 комбинаций номерных знаков минимум в три раза.



Так, постановлением определяется, что выдача (замена) номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию, стоит:



из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен;



из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 – 10 тысяч гривен;



из четырех цифр, которые начинается с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковые – 8 тысяч гривен;



из четырех цифр, который содержит три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья – 4 тысячи гривен.



