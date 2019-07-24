Горькие последствия измены: на «Интере» – премьера второго сезона сериала «Доктор Фостер»

В воскресенье, 28 июля, в 14:40 телеканал «Интер» покажет второй сезон британского драматического сериала – «Доктор Фостер». Это продолжение истории врача Джеммы Фостер, которая очень болезненно переживает измену мужа. В главных ролях телезрители снова увидят Сюранну Джоунс, Берти Карвела и Джоди Комер.



Вся жизнь 37-летней Джеммы Фостер, главного врача клиники провинциального города Парминстер, рушится после того, как женщина узнает об измене мужа Саймона. Она решает отомстить неверному супругу. В результате Саймон и его молодая беременная любовница Кейт вынуждены покинуть маленький город, где любая провинность подвергается строгому общественному осуждению. Но во втором сезоне сериала обстоятельства заставляют Саймона, Кейт и их маленькую дочку вернуться в Парминстер. Как воспримет их возвращение Джемма Фостер? Сможет ли Саймон наладить отношения с повзрослевшим сыном Томом? Оставят ли бывшие супруги свои обиды в прошлом или между ними еще остались какие-то неразрешенные вопросы?



«Мне было интересно вернуться во второй сезон, – признается исполнительница главной роли Сюранна Джоунс. – Со времени событий, произошедших в первом сезоне, прошло два года, и моя героиня изменилась. У меня было ощущение, что в сериале «Доктор Фостер 2» я играю совершенно другого персонажа».



Кстати, после съемок первого сезона Сюранна Джоунс родила ребенка, поэтому изначально не собиралась сниматься в «Доктор Фостер 2». Но сценаристу Майку Бартлетту удалось уговорить актрису. «Майк пригласил меня на ужин и сказал: «Как насчет продолжения истории двух людей, которые после развода люто ненавидят друг друга, но им нужно вместе воспитывать общего ребенка?» И меня, как молодую маму, это зацепило», – рассказывает Сюранна. Правда, актрисе приходилось постоянно брать годовалого сына с собой на съемки. «Мне очень нравится быть мамой, поэтому мне хотелось постоянно быть рядом с сыном, – говорит Джоунс. – Хорошо, что вся съемочная группа помогала мне с ребенком». А еще актриса признается, что материнство помогло ей глубже понять эмоциональную сторону разорванных отношений: «Я смогла осознать, что происходит, когда сильная любовь, от которой появился ребенок, превращается в нечто горькое».



В «Доктор Фостер 2» к основному актерскому составу – Сюранне Джоунс, Берти Карвелу и Джоди Комер – также присоединились индийский актер Прасанна Пуванараджа («Патрик Мелроуз», «Ты, я и конец света»), который играет нового возлюбленного Джеммы, и 16-летний актер Том Тейлор («Темная башня») в роли повзрослевшего сына Фостеров.



Смогут ли бывшие супруги забыть все обиды или их вражда разгорится с новой силой? Смотрите премьеру «Доктор Фостер 2» в воскресенье, 28 июля, в 14:40 на телеканале «Интер».



Сериал «Доктор Фостер 2»

Жанр: драма

Количество серий: 5

Страна: Великобритания

Сценарист: Майк Бартлетт

Режиссеры: Джереми Лавринг, Том Вон, Брюс Гудисон

Актеры: Сюранна Джоунс, Берти Карвел, Джоди Комер, Том Тейлор, Клэр-Хоуп Эшити, Адам Джеймс, Сара Стюарт, Прасанна Пуванараджа.

