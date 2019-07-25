Омбудсмен заявила о договоренностях по морякам

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляет о достигнутой договоренности о возвращении домой украинских моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом она сказала Громадському в среду, 24 июля.



По ее словам, сейчас идет процесс оформления последних документов.



"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она во время передачи заключенных из "ЛНР".



В то же время, адвокат моряков Николай Полозов подтвердил только факт переговоров.



"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике, я не знаю, так как не принимаю в них участия. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - отметил юрист.

