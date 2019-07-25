В Украине сохранится комфортная температура

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять умеренно-теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в восточных и Сумской областях, днем в Украине, кроме западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°, днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 июля самая высокая температура днем была +35,3 в 2015 году, самая низкая ночью +9,9 в 1954 году.



26 июля – в южной части без осадков; на остальной территории ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на юге страны до 29°.



В Киеве - ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



24 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-26°, возле Одессы и Приморского 21-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

