Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в среду, 23 июля, на ее сайте.



"Facebook выплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности данных своих пользователей", - говорится в заявлении.

