Обучение в США: языковые программы для студентов

Поступить в иностранный ВУЗ, особенно в США, невозможно без достаточного уровня знания английского языка. Бывает так, что уровень владения английским у абитуриентов очень слабый, а потому им необходимо изучить все языковые программы в США , чтобы беспроблемно ассимилироваться в международной студенческой среде. Здесь вы найдете несколько подсказок о том, какие же существуют программы и как их правильно использовать. Это могут быть как летние школы, так и курсы, рассчитанные на более длительный срок.

ESL

Школа, которая располагается в Хьюстоне, имеет филиалы по всей Америке и даже Канаде. Она уже давно известна своим высоким уровнем подготовки учеников. Прием осуществляется, начиная с 16-ти лет. Будущие студенты обучаются на самом прогрессивных программах, чтобы поскорей выучить английский. Вы можете жить на территории кампуса и заказывать студенческие работы на https://ukessay.com/dissertation-proposal-help или любую другую помощь, как и большинство иностранных коллег, так как заданий очень много и иногда невозможно успевать делать все. Главное – не злоупотреблять этой помощью. Также, вы можете избрать тип проживания и уровень интенсивности курса и провести пару месяцев, изучая английский каждый день.







Open Hearts Language Academy

Нет ничего лучше, чем солнечные пляжи Майами! Поэтому, здесь и работают курсы Open Hearts Language Academy , которые принимают абитуриентов с 16-ти лет. Здесь можно подготовиться к экзаменам и обучению в США. Для тех, кто спешит податься в университет или колледж, школа предоставляет возможность пройти экспресс курс.







Kaplan International English New York

Если вам 16, и мечта всей вашей жизни – обучение в Нью-Йорке, тогда вам точно нужно пойти на эти курсы. Здесь можно пройти академический интенсивный семестр или год, углубленно изучая английский, а также, подготовиться к TOEFL . Курсы расположены в двухэтажном здании элитного района Soho. Вам понравится быть частью этого потрясающего мегаполиса, улучшая свои языковые навыки.

Языковые программы для студентов в США также существуют при каждом университете или колледже, который принимает иностранных студентов. Вам достаточно связаться с вашим деканатом, чтобы узнать их стоимость и пройти их за несколько месяцев перед началом учебы.

Главное – ваше стремление выучить язык, а специальные курсы и английские школы помогут вам достичь желаемого в кратчайший срок. Не теряйте времени и начните искать подходящие варианты как можно скорее, не забывая при этом читать отзывы учеников об этих заведениях.