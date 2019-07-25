В Крыму с начала года отдохнули более трех миллионов туристов

В Крыму с начала года отдохнули более 3,3 миллиона туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.



"По данным министерства курортов и туризма Крыма, по состоянию на 24 июля с начала года в Крыму отдохнули три миллиона 346 тысяч туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них более 250 тысяч гостей - граждане Украины", - сказал он.



По словам депутата, 62% всех туристов, посетивших республику, прибыли на полуостров по Крымскому мосту.



Средняя загрузка объектов отдыха по состоянию на 18 июля составляет 79%. "В шести туристических регионах Крыма общая загрузка работающих средств размещения превышает средний уровень по полуострову: Черноморский район (93%), Алушта (88%), Бахчисарайский район (86%), Саки (83%), Евпатория (83%) и Судак (79%)", - отметил Черняк.

