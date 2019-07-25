Детям и подросткам ни в коем случае нельзя пропускать завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи за день. Бразильские ученые рассказали, чем может грозить отказ от завтрака, пишет "Российская газета". По словам специалистов, нередко подростки пропускают завтрак. И это приводит к появлению проблем со здоровьем в довольно юном возрасте.



В частности, отказ от завтрака провоцирует развитие ожирение у подростков. И это вне зависимости от половой принадлежности, места проживания и продолжительности сна. Дело в том, что при пропуске завтрака дома подростки нередко перекусывают по дороге в школу. И чаще всего выбор падает на фастфуд и другие вредные продукты.



"Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения. Помимо этого, свой вклад делает сидячий образ жизни", - замечают исследователи.

