Укртелеком проиграл дело Ощадбанку на 1,5 миллиарда

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.



"Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 27.09.2018 и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом", - говорится в сообщении.



Вместо того Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.



"Верховным Судом наконец была поставлена ​​окончательная точка в споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось избегать уплаты долга", - подчеркнули в банке.

