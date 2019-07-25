Facebook удалил почти две тысячи аккаунтов из-за фейков

Администрация соцсети Facebook удалила 294 персональных аккаунтов, 1509 страниц и 32 группы, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса. Об этом сказал директор Facebook по политике кибербезопасности Натаниэль Глейчер, сообщает Reuters в четверг, 25 июля.



По его словам, удаление страниц произошло в рамках противодействия "координированному неаутентичному поведению". Флетчер отметил, что компания не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми.



Общая аудитория удаленных страниц насчитывала 274 тысячи человек.



"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за этой активностью (учетных записей и страниц – ред.) координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", – отметил Глейчер.



Ранее администрация Facebook удалила 97 управляемых из России страниц, групп и аккаунтов, которые были сфокусированы на Украину и распространяли недостоверную информацию.



Также стало известно, что сотрудники Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

