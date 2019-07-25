Ефремову надели электронный браслет

Бывший народный депутат Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, прибыл в Киев. Ему надели электронный браслет. Об этом УНН сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко.



"Он в Киеве, браслет надет", - сказал адвокат.



Напомним, Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи 23 июля.



24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.



Отметим, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ст. 191 УК ч. 5 .; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" за ст. 258-3 ч. 1 УК.

