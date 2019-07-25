Акции Tesla рухнули из-за квартального убытка

Американский автопроизводитель Tesla Inc. получил за второй квартал чистый убыток в $408,3 млн, сообщается в пресс-релизе компании.



Котировки акций Tesla рухнули в ходе дополнительных торгов в среду на 11%. Капитализация компании с начала текущего года упала более чем на 20%, до $45,43 млрд.



Между тем глава Tesla Илон Маск сказал аналитикам, что компания рассчитывает выйти на безубыточный уровень по итогам текущего квартала, пишет Dow Jones.



Он подтвердил сделанный ранее прогноз продаж автомобилей в 2019 году, согласно которому компания намерена поставить от 360 тыс. до 400 тыс. машин, что будет представлять собой рост на 45-65% относительно прошлого года.



В начале июля Tesla отчиталась об увеличении поставок на 51,1% во втором квартале 2019 года относительно трех предыдущих месяцев. В апреле-июне она поставила 95,2 тыс. машин, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

