Украина ищет новые источники импорта газа с юга

Украина планирует импортировать газ с южного направления, после после завершения контракта с Газпромом. О соответствующей разработке данной идеи сообщил директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook. Он отметил, что южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP и LNG создают хорошую конкуренцию российскому газу.



"Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод", - сообщил он.



Кроме того, Макогон сообщил, что катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс. кубометров сжиженного газа.



В то же время он отметил, что основная проблема для доставок катарского газа прямо в Украину - договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами через Босфор.

