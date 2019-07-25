Почти половина украинских детей 8-11 лет засыпают со смартфоном

Сорок процентов детей от 8 до 11 лет засыпают рядом со смартфоном. Об этом в Facebook сообщил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, прередае УНН.



Сегодняшние дети - активные пользователи интернета. Кулеба отмечает, что родителям нужно "не отставать", чтобы обезопасить малыша от возможных рисков.



Кроме этого, специалист предоставил статистику про современных детей. Согласно ей 40% детей 8-11 лет засыпают рядом со смартфоном; 35% - имеют собственный смартфон; 18% - имеют собственный профиль в социальных сетях (хотя официальная регистрация разрешена с 13 лет).

