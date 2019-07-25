Отказ ЕС пересмотреть сделку по Brexit будет означать выход без соглашения - Джонсон

Великобритания готова выйти из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности, заявил в четверг новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что ЕС... передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50 (Лиссабонского договора - ИФ"), - сказал Джонсон, выступая в парламенте.



Джонсон отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал сделку, заключенную предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем - "страховочный план" по ирландской границе. Великобритания готова согласовать альтернативные договоренности с ЕС, подчеркнул премьер.



Великобритания готова к тому, чтобы вести с ЕС переговоры "в духе доброй воли", подчеркнул премьер. Джонсон заявил, что верит в возможность покинуть ЕС с соглашением.



Джонсон ранее заявлял, что сделка, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Он обещал, что Великобритания выйдет из ЕС при любом раскладе в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября.



Накануне Джонсон с большим отрывом победил в гонке за должность премьер-министра, набрав 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Предыдущий премьер Тереза Мэй покинула свой пост из-за того, что не смогла получить поддержки в британском парламенте по вопросу Brexit.