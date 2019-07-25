Француз попытался на флайборде пересечь Ла-Манш

Французский изобретатель Франки Запата потерпел неудачу в своей попытке пересечь на реактивном флайборде Ла-Манш.



Об этом сообщает BBC.



“Французский изобретатель потерпел неудачу в своей попытке пересечь на реактивном флайборде Ла-Манш”, - говорится в сообщении.



Как сообщает BBC, 40-летний Франки Запата, бывший чемпион по джет-ски, надеялся долететь из северной Франции до юга Англии всего за 20 минут, сохраняя среднюю скорость 140 км в час и путешествуя на высоте 15-20 метров над водой.







Однако, на полпути он упал в воду, стараясь приземлиться на лодку, чтобы заправиться.



Отмечается, что сам Запата стал известным после ежегодного парада в День взятия Бастилии в Париже в начале месяца, когда он поднялся в воздух на своем футуристическом флайборде.



Само изобретение, размером со скейтборд, оснащенное пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота.



