Samsung воскресила складной Galaxy Fold

Корпорация Samsung заявила о решении проблем с экранами гнущихся смартфонов Galaxy Fold и объявила сроки начала продаж.



В компании отметили, что изменили некоторые элементы корпуса, чтобы повысить надежность телефона. Защитный слой, который в некоторых случаях отклеивался, увеличен и теперь прилегает вплотную к рамке устройства. В результате эта пленка теперь воспринимается как неотъемлемая часть дисплея. Вместе с этим в Samsung усилили верхнюю и нижнюю часть шарниров, а под дисплей установили дополнительный слой металла для укрепления конструкции. Телефон поступит в продажу в сентябре 2019 года.



Складной смартфон Galaxy Fold представлен весной 2019 года и должен был поступить в продажу в апреле. Однако за несколько дней до релиза журналисты заявили о ненадежности устройства. Так, Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. По его словам, у двух его коллег такая же проблема возникла без удаления пленки. Редактор The Verge Дитер Бон рассказал, что под защитный слой его Galaxy Fold попала пыль, из-за чего на экране появились две зеленые полосы.



Samsung Galaxy Fold имеет два экрана: основной с диагональю 4,6 дюйма и дополнительный 7,3-дюймовый, который становится доступен только при раскладывании устройства. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Стоимость телефона составляет 1980 долларов.

