Украина запретила въезд известной российской телеведущей

Российской телеведущей Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает Детектор медиа.



"На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. В то же время, в СБУ не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.



Отметим, что Борисова уже прокомментировала РИА Новости решение СБУ.



По словам телеведущей, такое развитие ситуации было для нее "прогнозируемым".



"Я, конечно, ввела их (украинские власти - ред.) в заблуждение, когда я въехала в Киев, что я не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно, более того - сегодня туда собираюсь, и мама у меня там живет", - заявила она.



Борисова рассказала, что недавно ездила в Киев по работе сниматься в российском шоу. Она призналась, что в последние дни пребывания в городе "боялась даже возвращаться в гостиницу, поскольку опасалась неадекватных действий со стороны украинских властей". При этом она подчеркнула, что местные жители относились к ней исключительно доброжелательно и никакого негатива с их стороны она не заметила.

