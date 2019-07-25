Кулеба предложил правила пользования гаджетами, которые должны знать дети

Дети должны придерживаться определенных правил пользования гаджетами. А родителям следует ограждать детей от возможных рисков. Об этом в Facebook сообщает Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.



Сейчас дети являются активными пользователями интернета. По мнению Кулебы, родителям нужно "не отставать", чтобы защитить их от возможных рисков.



Специалист предлагает 5 правил, которые должен выполнять ребенок, чтобы гаджеты были полезными, а не вредили его здоровью.



Согласно правилам, ребенок не должен пользоваться гаджетами: за час до сна; во время обучения; гуляя по улице и переходя дорогу; в течение времяпрепровождения с семьей.



Также Кулеба призывает родителей объяснить детям, что не стоит делиться интимными фото и личной информации через интернет.



Кроме того, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка советует родителям общаться с детьми оффлайн и налаживать доверительные отношения с ними.

