В Украине 80% домов оснащены счетчиками тепла - Зубко

В Украине по состоянию на середину июля счетчиками тепловой энергии оснащено 80% (или более 65 тыс.) жилых домов, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



"Лидерами по количеству оснащенных жилых зданий узлами коммерческого учета тепловой энергии является Черкасская, Николаевская, Хмельницкая и Винницкая области. Худшие показатели демонстрируют Кировоградская, Луганская и Тернопольская области", - отметил Зубко на совещании по подготовке к отопительному сезону под председательством премьер-министра Украины, сообщает в четверг пресс-служба Кабмина.



Среди нежилых зданий, а именно бюджетных и других учреждений счетчиками тепла оснащены почти 79%. Лидером является Николаевская область. Худшие показатели демонстрируют Житомирская и Черкасская области.

