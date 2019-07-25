Порошенко не придет на допрос в ГБР - Труба

Адвокат 5 президента Украины Петра Порошенко сообщил, что он ен придет на допрос в ГБР. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УНН. "Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременной просьбой перенести его на несколько недель.



Согласно УПК, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но на этот раз мы даем экс-Президенту третий шанс - достойно прийти на допрос и предоставить показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели - 8 августа. Если и дальше будут появляться "уважительные причины" для переноса этой даты, будем выполнять нормы УПК и применять привот. Но я надеюсь, что Петр Алексеевич будет соблюдать закон, в конце концов - это в его интересах ", - сообщил Труба.

