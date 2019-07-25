Украинский театр теней выступил на America’s Got Talent

Черниговский театр теней Verba Shadow принял участие в популярном американском талант-шоу America’s Got Talent. Съемки проекта проходили на территории Universal Studios Hollywood.



В рамках шоу украинцы представили номер про волшебника. Режиссером выступил Владимир Марьин.



"Этот сюжет позволяет раскрыть по максимуму все возможности как театра теней, так и 3D технологии. Используя 3D стало возможным расширить границы привычного “плоского” театра теней", - отмечается в официальном сообщении коллектива.







Яркости номеру добавили эффектные костюмы участников, а также визуальные спецэффекты. Все это было рассчитано на то, чтобы вызвать у зрителей восторг и удивление.



В итоге, судьи проекта оценили перформанс, отметив его новизну и новаторский подход.

