Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 26 июля, в поле пониженного атмосферного давления над Украиной будет господствовать теплая и в основном влажная воздушная масса, сообщает в четверг Укргидрометцентр. Ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге страны 26-31°.



В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была 35,5 в 1936г., самая низкая ночью 9,7 в 1907г.



На 27 июля синоптики прогнозируют в целом по стране без осадков, лишь днём на Закарпатье, Прикарпатье и в восточной части местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей около 20°; днём 25-30°, в южной части и на Закарпатье до 33°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



25 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, возле Одессы и Приморского 21°, в Днепре в пределах Киева 23°.

