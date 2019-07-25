Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили на свободу – СМИ

Моряки с задержанного СБУ российского танкера Neyma освобождены из-под стражи, сообщает издание Strana.ua в четверг со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. "Моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу… При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя.



Что чисто юридически не мешает им выехать из Украины - по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорится в сообщении.



Агентству "Интерфакс-Украина" не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию.



Ранее в четверг появилась информация о задержании Службой безопасности Украины российского танкера Neyma, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство в суд о его аресте.



По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.



По данным источников "Интерфакса", на борту танкера находился экипаж из 15 человек, по предварительным данным, все они граждане РФ и после задержания чувствовали себя удовлетворительно.

