Сладкий подкуп от Шахова - почему важно не допустить искажения результатов выборов на Луганщине

В связи с масштабными фальсификациями, организованными народным депутатом от партии «Наш край» Сергеем Шаховым, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ считает необходимым пересчитать голоса на всех участках тех округов, где были зафиксированы массовые фальсификации.

Пользуясь тяжелым положением жителей региона, вынужденных выживать в сложных экономических и социальных условиях блокады Донбасса, команда Шахова организовала сеть подкупа избирателей — раздавая 5-киллограмовые мешки с сахаром, деньги и так называемые социальные карты.

Все эти факты были зафиксированы на фото и видео, об этом было известно в ЦИК и правоохранительным органам. Со старта, начав кампанию по беспределу и беззаконию, "сладкая группа" кандидатов-мажоритарщиков создала масштабную сеть для фальсификации волеизъявления граждан.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ заявляет – мы не позволим извратить выбор граждан! Вся страна ждала перемен, люди надеялись, что наконец восторжествует закон и в Раду придут те, кому небезразлична судьба страны, будущее Луганщины. Своими действиями "команда Шахова" не только поставила под уголовную ответственность членов избирательных комиссий, она убила у людей всякую надежду, что в Украине возможны честные выборы, что у граждан есть право на свободу волеизъявления.

Мы еще раз подчеркиваем и предупреждаем всех фальсификаторов и организаторов "сеток" и прочих грязных циничных "схем" – за это вас ждёт ответ по всей строгости закона.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ защитит голос каждого избирателя, мы не позволим извратить выбор людей, ваши преступные схемы не помогут вам. Победит правда и закон!